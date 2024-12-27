Кобзев обратился к директору Россетей с предложением взять на себя функции СТСО Приангарья

Также стало известно, что прокуратура объявила предостережение одной из организаций, обеспечивающих электроснабжение населения Иркутской области. Выявлено, что одна из организаций в сфере электроснабжения населения направила в адрес предприятий и органов власти письмо о прекращении оказания услуг. После ИЭСК выпустила комментарий в ответ на предостережение прокуратуры о возможных нарушениях. В компании уверяют, что документы о прекращении оказания услуг по заключенным с территориальными сетевыми организациями договорам о передаче электрической энергии не содержат сведений, указывающих на возможные нарушения норм законодательства.