Кобзев обратился к директору Россетей с предложением взять на себя функции СТСО Приангарья

Глава Иркутской области Игорь Кобзев обратился к генеральному директору ПАО «Россети» Андрею Рюмину с предложением рассмотреть возможность выполнения функций СТСО Приангарья. Губернатор подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности имеет высокую значимость.
Как разъяснили ИА IrkutskMedia в правительстве региона, в настоящее время рассматриваются все варианты сетевых организаций. Дальнейшее решение будет приниматься исходя из всех заинтересованных. На текущий момент ПАО «Россети» обеспечивают электроснабжение потребителей в 82 регионах России.
Напомним, ранее ИЭСК обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском против губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Компания требует признать незаконным предполагаемое бездействие главы Иркутской области, из-за которого решение о назначении системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) в регионе не было принято в установленные сроки. При этом в правительстве региона сообщили, что проведут допроверку ИЭСК на наличие иностранного капитала и акционеров.
Также стало известно, что прокуратура объявила предостережение одной из организаций, обеспечивающих электроснабжение населения Иркутской области. Выявлено, что одна из организаций в сфере электроснабжения населения направила в адрес предприятий и органов власти письмо о прекращении оказания услуг. После ИЭСК выпустила комментарий в ответ на предостережение прокуратуры о возможных нарушениях. В компании уверяют, что документы о прекращении оказания услуг по заключенным с территориальными сетевыми организациями договорам о передаче электрической энергии не содержат сведений, указывающих на возможные нарушения норм законодательства.