Администрация Уфы отдаст под застройку 26,9 га в Юматово

В Уфимском районе в Юматово будет застроено почти 27 га земли. Право на развитие земли вставила на продажу администрация района. Уточняется, что торги состоятся 27 января, а заявку на участие в них нужно подать до 23 января. От претендентов также требуется задаток в размере 6,4 млн рублей.