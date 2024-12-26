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Администрация Уфы отдаст под застройку 26,9 га в Юматово

Минимальный объем финансирования строительных работ — 2,3 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе в Юматово будет застроено почти 27 га земли. Право на развитие земли вставила на продажу администрация района. Уточняется, что торги состоятся 27 января, а заявку на участие в них нужно подать до 23 января. От претендентов также требуется задаток в размере 6,4 млн рублей.

Победитель аукциона должен застроить площадь 26,9 га жилыми домами, возвести площадки для отдыха, ФОК, а также детские и спортивные площадки. Минимальный объем финансирования строительных работ должен составлять 2,3 млрд рублей.

Уточняется, что физкультурный комплекс, а также объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур застройщик должен передать администрации безвозмездно.

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