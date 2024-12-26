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Второй беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве в 2025 году — Ликсутов

В столице в 2025 году приступят к тестированию второго беспилотного трамвая, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Источник: Агентство «Москва»

«В 2025 году начнем тестировать второй беспилотный трамвай», — сказал Ликсутов.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что беспилотный трамвай будет застрахован в январе 2025 года по контракту с использованием цифрового рубля.