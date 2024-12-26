На Кубани рассматривают возможность обработки песка на пляжах перегретым паром

«Ученые пробуют разные варианты растворителей жиров: глицерин, растительное масло и другие, а также находятся в диалоге с представителями института углехимии о методах устранения мелко диспергированного мазута. Один из рассматриваемых методов: использовать для разделения песка и мазута перегретый пар», — говорится в сообщении.