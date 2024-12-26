На Кубани рассматривают возможность обработки песка на пляжах перегретым паром

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Ученые подбирают эффективные составы для устранения последствий разлива мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива.
Рассматривается возможность использования перегретого пара для обработки песка с загрязненных пляжей Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.
«Ученые пробуют разные варианты растворителей жиров: глицерин, растительное масло и другие, а также находятся в диалоге с представителями института углехимии о методах устранения мелко диспергированного мазута. Один из рассматриваемых методов: использовать для разделения песка и мазута перегретый пар», — говорится в сообщении.
В оперштабе также отметили, что для поиска оптимального решения по очистке пляжной территории и утилизации грунта организована синхронная работа лабораторий в Анапе и в Москве.