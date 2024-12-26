БЖД объявила новогодние скидки 40% на ряд поездов в РФ, включая Москву и Питер

Белорусская железная дорога продает билеты в купейные вагоны и вагоны СВ с новогодней скидкой в 40% на некоторые поезда в Россию менее чем за 3 часа до отправления поезда.
Так, например, это предложение действительно при оформлении билетов на поезд № 2 Минск — Москва отправлением 27, 28, 29 декабря, на поезд № 236 Брест — Москва отправлением 29 декабря, на поезд № 83 Гомель — Санкт-Петербург, отправлением 31 декабря, 1, 7, 9 января. Всего на скидках билеты в несколько десятков поездов отправлением вплоть до 9 января.
В БЖД напомнили, что продажа проездных документов в международном сообщении осуществляется с использованием системы динамического управления тарифами. При достижении коэффициента загрузки вагонов соответствующего типа (купе, СВ) уровня 45% эти скидки прекращают свое действие.
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