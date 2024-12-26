В Туле на выставке представили артефакты Барыбинского клада I-II веков

Также на выставке демонстрируются артефакты, обнаруженные специалистами Тульской археологической экспедиции в разные годы на других археологических памятниках региона — в частности, это римские застежки-фибулы, античные бусины, ручка от бронзовой италийской чаши и другие находки. «Вещи, которые были созданы в Римской империи, но попали сюда, за сотни километров. Это говорит о том, что, несмотря на все сложности и большие расстояния, народы, населявшие территорию Тульского региона в эти древние времена, взаимодействовали с римлянами», — добавили в пресс-службе.