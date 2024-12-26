В Туле на выставке представили артефакты Барыбинского клада I-II веков

ТУЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Клад из более 1,5 тыс. женских украшений I-II веков, найденных на территории Большой Тулы около деревни Барыбинки, представили на выставке «Лесная царица. Сокровища первых веков», которая открылась в научном центре государственного музея-заповедника «Куликово поле». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.
«В экспозиции новой выставки представлен уникальный Барыбинский клад из более 1,5 тыс. женских украшений, составляющих парадные уборы представительницы знати древнейших времен, которая проживала на территории, где находится современная Тульская область. Артефакты клада датируются второй половиной I — началом II веков, они были найдены в 2022 году в результате незаконных раскопок с применением металлодетекторов на территории Большой Тулы около деревни Барыбинка, переданы музею-заповеднику “Куликово поле” региональным управлением ФСБ при участии Министерства культуры России», — сказал собеседник агентства.
Отмечено, что в экспозиции Барыбинского клада представлены два комплекта полного парадного убора знатной женщины, жившей в первых веках нашей эры. Один из комплектов — традиционный набор бронзовых украшений, выполненных в технике литья по восковой модели. Второй набор был сделан ювелирами I-II веков в технике ковки.
Также на выставке демонстрируются артефакты, обнаруженные специалистами Тульской археологической экспедиции в разные годы на других археологических памятниках региона — в частности, это римские застежки-фибулы, античные бусины, ручка от бронзовой италийской чаши и другие находки. «Вещи, которые были созданы в Римской империи, но попали сюда, за сотни километров. Это говорит о том, что, несмотря на все сложности и большие расстояния, народы, населявшие территорию Тульского региона в эти древние времена, взаимодействовали с римлянами», — добавили в пресс-службе.
Выставка «Лесная Царица. Сокровища первых веков» будет работать до декабря 2025 года.
История клада.
Клад был обнаружен черным копателем около деревни Барыбинка в Тульской области с помощью металлодетектора в 2022 году. Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщал ТАСС, что вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к незаконному поиску и изъятию из мест залегания артефактов I-II веков н. э. с целью дальнейшей продажи. Ленинским районным судом Тулы фигурант дела признан виновным по ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (незаконный поиск и изъятие предметов археологии из мест залегания), ему назначено наказание в виде штрафа. Клад, изъятый у черного копателя, был передан музею-заповеднику «Куликово поле».