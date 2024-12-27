Елена Дятлова сообщила, когда новые троллейбусы выйдут на линию

«У нас сегодня была символическая передача 15 троллейбусов в “Калининград-ГорТранс”, — сообщила она. — Пришли все 15 (13 — “Синара” и 2 — “Транс-Альфа”). Я сегодня дала обещание, что они выйдут на маршруты не позднее 20 января, но мы сделаем всё, чтобы это случилось раньше».