Елена Дятлова сообщила, когда новые троллейбусы выйдут на линию

Новые троллейбусы выйдут на улицы Калининграда не позднее 20 января. Такое обещание журналистам во время рабочего выезда в четверг, 26 декабря, дала глава администрации города Елена Дятлова.
«У нас сегодня была символическая передача 15 троллейбусов в “Калининград-ГорТранс”, — сообщила она. — Пришли все 15 (13 — “Синара” и 2 — “Транс-Альфа”). Я сегодня дала обещание, что они выйдут на маршруты не позднее 20 января, но мы сделаем всё, чтобы это случилось раньше».
Чтобы троллейбусы вышли на линию, по словам Дятловой, нужно сделать ещё пять вещей: разобраться с системой оплаты и страховкой, включить их в реестр транспортной безопасности транспортных средств, внести изменения в лицензию на перевозку и поставить системы GPS и ГЛОНАСС.
«Я дала бы меньшие сроки, если бы впереди не было бы длительных новогодних праздников, — добавила глава администрации. — Регистрации в реестрах и внесение изменений зависит не только от нас, но и от сторонних организаций».
Первым о передаче новых троллейбусов в четверг, 26 декабря, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254». Первую часть транспорта отправили в Калининград паромом. Беспрозванных тогда же пообещал, что на улицах города их увидят в декабре. 30 ноября стало известно, что в Калининград прибыли четыре новых троллейбуса.
19 декабря в Калининград доставили два троллейбуса с автономным ходом «Транс-Альфа». В администрации города уточнили, что приёмку новых троллейбусов планируют продолжать до 24 декабря.