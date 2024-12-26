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Олег Майами, Настя Кравченко и другие молодые звезды выступят на бесплатном концерте 1 января в Минске

Олег Майами и другие молодые звезды дадут бесплатный концерт 1 января в Минске.

Источник: Комсомольская правда

О большой новогодней дискотеке под открытым небом в Минске, на площадке у Дворца спорта, вечером 1 января сообщает радио «Супер FM» в своих социальных сетях.

Среди заявленных артистов — Олег Майами, Настя Кравченко, Никита Белько, Лера Бернатович и Артем Скороль и другие популярные в молодежной среде певцы.

Обещают, что будут только хиты, лучшие артисты и новогодняя атмосфера праздника.

Начало новогодней дискотеки — 1 января в 19.30, вход свободный.

Кстати, вот программа на Новый год 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить (здесь все подробности).

Мы писали, что Минлесхоз назвал цены на елки у частников, которые доходят до 400 рублей (здесь подробнее). А МВД предупредило, что запуск фейерверка в общественном месте квалифицируют как мелкое хулиганство (подробнее здесь).