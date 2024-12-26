Олег Майами, Настя Кравченко и другие молодые звезды выступят на бесплатном концерте 1 января в Минске

О большой новогодней дискотеке под открытым небом в Минске, на площадке у Дворца спорта, вечером 1 января сообщает радио «Супер FM» в своих социальных сетях.
Среди заявленных артистов — Олег Майами, Настя Кравченко, Никита Белько, Лера Бернатович и Артем Скороль и другие популярные в молодежной среде певцы.
Обещают, что будут только хиты, лучшие артисты и новогодняя атмосфера праздника.
Начало новогодней дискотеки — 1 января в 19.30, вход свободный.
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