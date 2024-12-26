Первый в Нижегородской области модульный ФОК открылся в Большом Мурашкине

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Строительство спорткомплекса площадью 1491,4 кв. метров заняло меньше года. ФОК включает в себя универсальный игровой зал для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном и различными видами единоборств. В административно-бытовом корпусе расположены помещения для персонала, раздевалки, душевые и кабинет администратора. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что новый ФОК ориентирован на привлечение детей и молодежи к занятию спортом.