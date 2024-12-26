Первый в Нижегородской области модульный ФОК открылся в Большом Мурашкине

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Строительство спорткомплекса площадью 1491,4 кв. метров заняло меньше года. ФОК включает в себя универсальный игровой зал для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном и различными видами единоборств. В административно-бытовом корпусе расположены помещения для персонала, раздевалки, душевые и кабинет администратора. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что новый ФОК ориентирован на привлечение детей и молодежи к занятию спортом.
«Здесь будут проходить соревнования по самым разным видам спорта, будут готовить спортсменов, которые принесут новые победы нашему региону», — сказал Гнеушев.
Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул, что модульные спорткомплексы быстро возводятся и они менее затратные, чем капитальные сооружения.
«А по качеству нисколько им не уступают. Отличное решение для небольших населенных пунктов! Планируем строительство таких объектов и в других муниципалитетах региона», — рассказал Кабайло.
В свою очередь, глава Большемурашкинского муниципального округа Николай Беляков добавил, что открытие спорткомплекса — это праздник, которого жители так долго ждали.
«Этот день стал возможен благодаря поддержке нашего губернатора Глеба Никитина и всей команды, работающей на благо Нижегородской области. Давайте вместе пожелаем нашим спортсменам больших побед, укрепления здоровья и вдохновения», — сказал Беляков.
В спорткомплексе предусмотрен высокий уровень цифровизации и автоматизации процессов: видеонаблюдение с использованием технологий видеоаналитики с функцией распознавания лиц, интеллектуальная система контроля доступа и «умное» освещение.
Напомним, ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде построят в 2026 году.