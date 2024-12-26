Сотрудника Погрануправления ФСБ из Ростовской области посмертно удостоили Ордена Мужества

В Ростовской области Орден Мужества передали матери и вдове Владислава Деткова — сотрудника донского пограничного управления, погибшего при защите границы в Курской области. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Государственную награду семье Владислава Деткова вручили заместитель губернатора Артем Хохлов и начальник Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Андрей Парамонов. Церемония состоялась 26 декабря.
— Мы собрались, чтобы отдать дань памяти и уважения Владиславу Александровичу, который пожертвовал жизнью за Родину. Мы отмечаем не просто утрату, но мужество, стойкость и самопожертвование им проявленные. Память герое будет жить вечно, — подчеркнул Андрей Парамонов.
Замглавы региона в свою очередь добавил, что имена всех героев должны быть сохранены на многие годы и поколения.
— Сегодняшние герои — достойные потомки великих русских солдат, настоящие патриоты Родины. Владислав выбрал для себя важное дело — служить своему Отечеству, и остался верен ему до конца, — сказал Артем Хохлов.
Владислав Детков родился в 1991 году в поселке Углерод Красносулинского района Ростовской области. Там же в 2009 году окончил школу № 14, в 2010 году поступил в Шахтинский медицинский колледж. Во время обучения он зарекомендовал себя как добросовестный, ответственный и талантливый студент. После окончания учебного заведения, в 2014 году, связал свою жизнь с пограничной службой.
Указом президента России Владимира Путина в ноябре 2024 года Владислав Детков был посмертно удостоен Ордена Мужества.