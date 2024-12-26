Сотрудника Погрануправления ФСБ из Ростовской области посмертно удостоили Ордена Мужества

Владислав Детков родился в 1991 году в поселке Углерод Красносулинского района Ростовской области. Там же в 2009 году окончил школу № 14, в 2010 году поступил в Шахтинский медицинский колледж. Во время обучения он зарекомендовал себя как добросовестный, ответственный и талантливый студент. После окончания учебного заведения, в 2014 году, связал свою жизнь с пограничной службой.