Втрое увеличили излучение света из многокомпонентной наноструктуры для электроники

Ученые СПбГУ показали, что особый интерес представляют комбинации элементов различной размерности, например, квантовая точка и квантовая яма в теле нитевидного нановискера. Такие структуры могут быть перспективным материалом для создания приложений в области квантовых технологий, также они обладают широким функционалом, поскольку могут быть синтезированы на дешевых кремниевых подложках, а затем оторваны с поверхности кремния и перенесены на любую другую. Теперь ученые смогли увеличить эффективность приложений на основе таких композиций.