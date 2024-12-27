Елена Дятлова поделилась рецептом идеального бутерброда со шпротами

— В этот Новый год я знаю точно, что будет на моем новогоднем столе. Берете черный хлебушек, галицкий или заварной, тонко-тонко нарезаете и обжариваете его в маслице. Греночка получается! Чесночком натираете, а потом сверху кладете шпроты, наши балтийские шпроты! Родные, любимые, вкусные. И огурчик тоненький, чтобы светился! — сказала сити-менеджер.