Елена Дятлова поделилась рецептом идеального бутерброда со шпротами

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, что на новогоднем столе у нее будет селедка под шубой и «Оливье», а также фирменные семейные бутерброды со шпротами. Кулинарные рецепты она озвучила в прямом эфире ЦУР в «ВКонтакте» 26 декабря.
— В этот Новый год я знаю точно, что будет на моем новогоднем столе. Берете черный хлебушек, галицкий или заварной, тонко-тонко нарезаете и обжариваете его в маслице. Греночка получается! Чесночком натираете, а потом сверху кладете шпроты, наши балтийские шпроты! Родные, любимые, вкусные. И огурчик тоненький, чтобы светился! — сказала сити-менеджер.
Ведущий эфира внимательно слушал, потирал руки от удовольствия и признался, что боится захлебнуться слюной.