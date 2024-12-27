Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Дятлова поделилась рецептом идеального бутерброда со шпротами

Кроме рыбы и хлеба, нужен чеснок и огурец.

Источник: администрация Калининграда

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, что на новогоднем столе у нее будет селедка под шубой и «Оливье», а также фирменные семейные бутерброды со шпротами. Кулинарные рецепты она озвучила в прямом эфире ЦУР в «ВКонтакте» 26 декабря.

— В этот Новый год я знаю точно, что будет на моем новогоднем столе. Берете черный хлебушек, галицкий или заварной, тонко-тонко нарезаете и обжариваете его в маслице. Греночка получается! Чесночком натираете, а потом сверху кладете шпроты, наши балтийские шпроты! Родные, любимые, вкусные. И огурчик тоненький, чтобы светился! — сказала сити-менеджер.

Ведущий эфира внимательно слушал, потирал руки от удовольствия и признался, что боится захлебнуться слюной.