Ростов сковали восьмибалльные пробки

В Ростове-на-Дону образовались восьмибалльные пробки. Об этом сообщили горожане вечером, 26 декабря.
По данным «Яндекс Карт», в пробках стоит весь центр города: Красноармейская улица, Большая Садовая, Ворошиловский проспект, улица Текучева, Малюгиной. Также заторы есть на Буденновском проспекте, улице Береговой, Станиславского, Варфоломеева и Театральном проспекте.
В сторону западного микрорайона есть пробки на проспекте Стачки, улице Малиновского и Спартаковской улице. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.