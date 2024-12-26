Ростов сковали восьмибалльные пробки

По данным «Яндекс Карт», в пробках стоит весь центр города: Красноармейская улица, Большая Садовая, Ворошиловский проспект, улица Текучева, Малюгиной. Также заторы есть на Буденновском проспекте, улице Береговой, Станиславского, Варфоломеева и Театральном проспекте.