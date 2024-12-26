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Ростов сковали восьмибалльные пробки

Ростовчан предупредили о пробках вечером, 26 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону образовались восьмибалльные пробки. Об этом сообщили горожане вечером, 26 декабря.

По данным «Яндекс Карт», в пробках стоит весь центр города: Красноармейская улица, Большая Садовая, Ворошиловский проспект, улица Текучева, Малюгиной. Также заторы есть на Буденновском проспекте, улице Береговой, Станиславского, Варфоломеева и Театральном проспекте.

В сторону западного микрорайона есть пробки на проспекте Стачки, улице Малиновского и Спартаковской улице. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.