Минобразования: централизованное тестирование в Беларуси пройдет 26 мая — 5 июня

Министерство образования Беларуси определилось с графиком проведения централизованного тестирования в 2025 году. Испытания пройдут с 26 мая по 5 июня.
ЦТ по белорусскому и русскому языкам — 29 мая, по истории Беларуси, обществоведению, химии, физике, — 26 мая, 5 июня, по математике, биологии, всемирной истории (новейшее время), географии, истории Беларуси в контексте всемирной истории, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 26 мая, 2 июня.
Как всегда определены и резервные дни для проведения ЦТ. Это 19 июня, когда можно пройти тест по всем предметам. А 23 июня — дополнительная дата для сдачи экзамена по русскому и белорусскому языкам, 21 июня — по остальным предметам. Для прохождения ЦТ в резервные дни абитуриенты надо с 9 по 12 июня зарегистрироваться.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни — 11.00.
Сертификаты ЦТ будут выдаваться с 1 июля.
ЦТ будет проходить на базе 40 учреждений образования в крупных районных, областных центрах и в Минске.
Абитуриенты распределяются по аудиториям с использованием списков абитуриентов, составленных методом случайного выбора.
Мы писали, что Олег Майами, Настя Кравченко и другие молодые звезды выступят на бесплатном концерте 1 января в Минске (здесь подробнее).