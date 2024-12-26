Минобразования: централизованное тестирование в Беларуси пройдет 26 мая — 5 июня

Как всегда определены и резервные дни для проведения ЦТ. Это 19 июня, когда можно пройти тест по всем предметам. А 23 июня — дополнительная дата для сдачи экзамена по русскому и белорусскому языкам, 21 июня — по остальным предметам. Для прохождения ЦТ в резервные дни абитуриенты надо с 9 по 12 июня зарегистрироваться.