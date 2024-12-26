В Израиле электронное разрешение на въезд станет обязательным с 1 января 2025 года

Электронное разрешение Electronic Travel Authorization на посещение Израиля (ETA-IL) не является визой. Между Российской Федерацией и Израилем по-прежнему действует безвизовый режим. Тем не менее документ часто фигурирует в сообщениях как «электронная виза». Правила въезда в Израиль изменились в 2024 году. Тестовый период оформления ETA-IL начал действовать с 1 июня для граждан США и Германии, а с 1 июля — для ряда других стран, в том числе России. С 1 января 2025 года электронное разрешение станет обязательным.