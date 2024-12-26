Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам советуют рассказать детям правду о Деде Морозе

Родителям психолог Дугенцова дала советы, как безболезненно сообщить детям правду о Деде Морозе.

Источник: Комсомольская правда

Родителям раскрыли, как безболезненно сообщить детям правду о Деде Морозе. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на психолога Дарью Дугенцову.

По словам специалиста, родителям необходимо правильно рассказать правду детям о Деде Морозе и разделить с ними эти эмоции. Главное — это дождаться, когда ребенок сам заговорит об этом. Только после этого стоит вести диалог.

— Не надо с ребенком отдельно садиться и говорить, что Деда Мороза нет и нужно перестать в него верить, — добавила Дарья Дугенцова.

При этом важно, чтобы во время разговора ребенок понял, что праздник все равно останется прежним и волшебным вне зависимости от Деда Мороза.