Ростовчанам советуют рассказать детям правду о Деде Морозе

Родителям раскрыли, как безболезненно сообщить детям правду о Деде Морозе. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на психолога Дарью Дугенцову.
По словам специалиста, родителям необходимо правильно рассказать правду детям о Деде Морозе и разделить с ними эти эмоции. Главное — это дождаться, когда ребенок сам заговорит об этом. Только после этого стоит вести диалог.
— Не надо с ребенком отдельно садиться и говорить, что Деда Мороза нет и нужно перестать в него верить, — добавила Дарья Дугенцова.
При этом важно, чтобы во время разговора ребенок понял, что праздник все равно останется прежним и волшебным вне зависимости от Деда Мороза.