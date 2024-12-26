Коронавирус на 47% сильнее воздействует на почки, чем обычная пневмония

Проведенный учеными анализ показал, что коронавирусная инфекция значительным образом ускорила падение этого показателя среди участников SCREAM как минимум на протяжении первых двух лет после выздоровления. При этом медики обнаружили, что ковид значительно сильнее воздействовал на почки добровольцев, чем пневмония и другие легочные инфекции, что выражалось в том, что скорость клубочковой фильтрации снижалась у бывших носителей COVID-19 на 47% быстрее, чем после других форм ОРЗ.