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На 54 площадках в Башкирии организуют сельхозярмарки

На ярмарках можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на новогодних каникулах будут организованы сельхозярмарки. Они пройдут на 54 площадках в 42 муниципалитетах.

Как рассказали в пресс-службе республиканского Минторга, участие в ярмарке может принять любой желающий. Для этого необходимо перейти по ссылке, найти необходимый контакт и заявить о своем участии.

На ярмарках С 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года можно будет купить фермерскую и свежую продукцию от местных производителей.

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