Как Матвей стал машинистом: 7-летний особенный мальчик из Калининграда попробовал управлять поездом

Накануне Нового года осуществилась мечта особенного мальчика из Калининграда. Корреспонденты «Клопс» побывали вместе с 7-летним Матвеем в локомотивном депо и попробовали управлять настоящим поездом.
Матвей страдает аутизмом, мальчик практически не говорит, ему трудно коммуницировать с другими. Уже несколько лет Матвей увлечён поездами. «Он очень любит смотреть ролики про то, как они устроены, во многих моделях уже разбирается», — рассказывает мама мальчика Ольга.
Она воспитывает сына одна, с мужем в разводе, из помощников — только бабушка. Ольга работает удалённо в IT-компании. Матвей учится дома с педагогом, посещает специальные занятия и бассейн.
«Об акции “Ёлка желаний” я узнала от знакомой, они участвовали в прошлом году. Зашла на сайт и решила сделать Матвею сюрприз. И вот его мечта сбылась, он был очень взволнован!» — поделилась Ольга.
Мальчик кажется очень дружелюбным, активным и любознательным, но боится громких звуков. В депо ему было поначалу сложно.
Мечту Матвея помогла исполнить региональный министр молодёжной политики Анна Мусевич, а провели экскурсию для мальчика и его мамы сотрудники КЖД. Первым делом Матвея отвели на специальный тренажёр — это точная копия кабины машиниста. В ней учатся управлять поездом и отрабатывают критические ситуации.
Матвей сначала побоялся заходить, несколько минут стоял на пороге и наблюдал за тем, как мама сидит за пультом. Когда решился сесть на колени к маме, мальчику разрешили нажать на гудок и объяснили, что скорость переключается рулём, а тормозить надо, несколько раз дёргая рычаг. Сначала с осторожностью, а потом увереннее Матвей стал управлять поездом и даже применил экстренное торможение, когда увидел на путях застрявшую машину.
Ко второму тренажёру страха уже поубавилось. Матвей практически сразу сел в кресло машиниста. Он чётко следовал инструкциям и прошёл несколько уровней.
Третьим этапом знакомства с железной дорогой была поездка в настоящей кабине машиниста «Янтаря». «Сын очень любит этот поезд, мы на нём ездили осенью, поэтому это стало для него настоящим событием», — поделилась Ольга.
Перед поездкой Матвея познакомили с машинистом, выдали спецодежду и фуражку и отвели к врачу на обязательный медосмотр перед выходом на линию. После всех подготовительных процедур Матвей отправился к поезду.
«К этому моменту он уже совсем не боялся, спокойно зашёл в кабину. Чтобы ему не было слишком громко, Матвею дали специальные наушники. Он увидел, как всё происходит, как присоединяются вагоны. Сыну очень понравилось», — сказала Ольга.
Всероссийская акция «Ёлка желаний» реализуется с 2018 года. Она создана «Движением первых» при поддержке Росмолодёжи. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.