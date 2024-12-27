Как Матвей стал машинистом: 7-летний особенный мальчик из Калининграда попробовал управлять поездом

Матвей сначала побоялся заходить, несколько минут стоял на пороге и наблюдал за тем, как мама сидит за пультом. Когда решился сесть на колени к маме, мальчику разрешили нажать на гудок и объяснили, что скорость переключается рулём, а тормозить надо, несколько раз дёргая рычаг. Сначала с осторожностью, а потом увереннее Матвей стал управлять поездом и даже применил экстренное торможение, когда увидел на путях застрявшую машину.