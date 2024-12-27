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Калининградскому госпиталю для ветеранов купили новый автобус

Ветераны смогут на нем добираться до больниц и социальных учреждений.

Источник: Правительство Калининградской области

Микроавтобус передан калининградскому госпиталю для ветеранов войн. Ключи от транспорта вручил сегодня, 26 декабря, губернатор Алексей Беспрозванных. В правительстве отметили, что о необходимости приобретения нового автобуса главе региона рассказали в июле этого года.

Сегодня же губернатор поздравил ветеранов с наступающим Новым годом. Теперь у них есть возможность с комфортом добираться до больниц, поликлиник и социальных учреждений.

В трех жилых домах Госпиталя для ветеранов войн сейчас проживают 199 человек, 19 из них являются ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны и приравненными к ним лицами.