Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 2024 год число IT-преступлений выросло почти на 5% в Ростовской области

В Ростовской области за текущий год выросло число IT-преступлений.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за текущий год число IT-преступлений выросло почти на 5%. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по региону Андрей Кухтинов в ходе пресс-конференции в «Интерфакс».

Согласно опубликованной информации, в регионе каждый месяц регистрируется порядка 1,5 тысячи преступлений в интернете. Кроме того, увеличилась и раскрываемость преступлений в этой сфере. Общий ущерб составил около 2,5 миллиарда рублей.

Жителям Ростовской области советуют регулярно повышать свою киберграммотность.