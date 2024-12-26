За 2024 год число IT-преступлений выросло почти на 5% в Ростовской области

В Ростовской области за текущий год число IT-преступлений выросло почти на 5%. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по региону Андрей Кухтинов в ходе пресс-конференции в «Интерфакс».