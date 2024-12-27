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Беглов наградил Боярского почетным знаком «Честь и слава Санкт-Петербурга»

Актеру исполнилось 75 лет.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 26 декабря, губернатор Александр Беглов наградил почетным знаком «Честь и слава Санкт-Петербурга» народного артиста РСФСР Михаила Боярского. В этот же день актер празднует свое 75-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Ваш талант и неповторимый творческий стиль, запоминающиеся роли, с первой секунды узнаваемый миллионами зрителей и слушателей голос снискали вам поистине народную любовь нескольких поколений и заслуженное профессиональное признание, — поздравил Александр Беглов Михаила Боярского.

Также градоначальник отметил вклад артиста в отечественную культуру и его исключительное актерское мастерство. Церемония награждения прошла в Академическом театре имена Ленсовета.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что Михаил Боярский отметит свой юбилей в кругу семьи. 26 декабря главному д’Артаньяну страны исполнилось 75 лет.