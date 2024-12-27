Беглов наградил Боярского почетным знаком «Честь и слава Санкт-Петербурга»

В четверг, 26 декабря, губернатор Александр Беглов наградил почетным знаком «Честь и слава Санкт-Петербурга» народного артиста РСФСР Михаила Боярского. В этот же день актер празднует свое 75-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.