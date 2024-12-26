В Ростовской области на колесах локомотива заметили неизвестные предметы

В Ростовской области обнаружили неизвестные предметы на колесах локомотива. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
По информации ведомства, на колесах железнодорожного транспорта зафиксировали десять неизвестных предметов. Об этом стало известно на станции Сальск в Ростовской области. Предметы имели прямоугольную форму. На место вызвали следственно-оперативную группу и саперов.
— В ходе дальнейшей проверки установлено, что обнаруженные предметы являются датчиками для замеров нового образца, которые проходили настройку на данном локомотиве, — рассказали в управлении.