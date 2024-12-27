Появился график отключений электричества в Воронежской области в январе

В январе 2024 года в Воронежской области продолжатся плановые отключения электричества. График отключений света опубликовали на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии.
Работы будут проводить на территории 15 районов:
- Аннинского;
- Богучарского;
- Верхнемамонского;
- Верхнехавского;
- Воробьевского;
- Кантемировского;
- Лискинского;
- Ольховатского;
- Панинского;
- Петропавловского;
- Рамонского;
- Репьевского;
- Россошанского;
- Семилукского;
- Таловского.
В период отключений специалисты будут проводить текущий и комплексный ремонты, расчистку трасс, техническое присоединение, техническое обслуживание и монтаж рубильников.
Ознакомиться с графиком отключений с указанием населенных пунктов и запланированных работ можно в документе по ссылке.