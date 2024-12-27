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Появился график отключений электричества в Воронежской области в январе

Работы будут проводить на территории 15 районов.

Источник: РИА "Воронеж"

В январе 2024 года в Воронежской области продолжатся плановые отключения электричества. График отключений света опубликовали на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии.

Работы будут проводить на территории 15 районов:

  • Аннинского;
  • Богучарского;
  • Верхнемамонского;
  • Верхнехавского;
  • Воробьевского;
  • Кантемировского;
  • Лискинского;
  • Ольховатского;
  • Панинского;
  • Петропавловского;
  • Рамонского;
  • Репьевского;
  • Россошанского;
  • Семилукского;
  • Таловского.

В период отключений специалисты будут проводить текущий и комплексный ремонты, расчистку трасс, техническое присоединение, техническое обслуживание и монтаж рубильников.

Ознакомиться с графиком отключений с указанием населенных пунктов и запланированных работ можно в документе по ссылке.

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