В Азове провели «Атаманскую елку»

«Мы проводим данное мероприятие вот уже более 20 лет, правда, в этом году мы отмечаем елку в декабре, хотя обычно она проходит 7 января, на Рождество», — поделился атаман Юрий Рыбченко.
Среди особых гостей был настоятель храма Азовской иконы Божией матери Александр Мирошниченко и казак, участник СВО Михаил Теренин. Они поприветствовали гостей праздника, пожелали счастья в наступающем году и напомнили о важности взаимопомощи и сплоченности в обществе.
Традиционно в елке участвуют дети казаков и других желающих. И взрослые, и дети могут посмотреть яркие музыкальные и танцевальные номера, поучаствовать в конкурсах, в которых есть казачий колорит, ну и, конечно, получить сладкие подарки.
Ранее сообщалось, что в Новочеркасске в Южно-Российском государственном политехническом университете провели «Атаманскую елку».