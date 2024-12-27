Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азове провели «Атаманскую елку»

Ростовская область, 26 декабря 2024. DON24.RU. В Азове в Детском доме творчества провели «Атаманскую елку». Об этом сообщает городское казачье общество «Азовское» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: городское казачье общество «Азовское»

«Мы проводим данное мероприятие вот уже более 20 лет, правда, в этом году мы отмечаем елку в декабре, хотя обычно она проходит 7 января, на Рождество», — поделился атаман Юрий Рыбченко.

Среди особых гостей был настоятель храма Азовской иконы Божией матери Александр Мирошниченко и казак, участник СВО Михаил Теренин. Они поприветствовали гостей праздника, пожелали счастья в наступающем году и напомнили о важности взаимопомощи и сплоченности в обществе.

Традиционно в елке участвуют дети казаков и других желающих. И взрослые, и дети могут посмотреть яркие музыкальные и танцевальные номера, поучаствовать в конкурсах, в которых есть казачий колорит, ну и, конечно, получить сладкие подарки.

Ранее сообщалось, что в Новочеркасске в Южно-Российском государственном политехническом университете провели «Атаманскую елку».