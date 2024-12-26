Актеру Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет

Следующей после первых «Мушкетеров» яркой киноработой Боярского стала роль дипломата шевалье Де Брильи в саге Светланы Дружининой «Гардемарины вперед!» (1987). В том же году он сыграл еще одного злодея — коварного Черного Джека в комедии-вестерне Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». В 1988-м Боярский перевоплотился в хитроумного Фернана де Монсера в приключенческой драме «Узник замка Иф», а спустя год сыграл еще две знаковые роли — в картинах «Дон Сезар де Базан» и «Искусство жить в Одессе». В начале 1990-х он вернулся к герою Де Брильи в «Виват, гардемарины!», а вот от съемки в третьей части отказался, попросив Дружинину «покончить» с его персонажем. «Гардемарины 3» (1992) вернулись на экраны без Боярского, но в 2020 году «чудом выживший» Де Брильи в исполнении актера вновь появился в кадре в картине «Гардемарины 4». Всего в фильмографии Михаила Боярского более 100 киноработ, последними из которых стали роли в сериалах «Черная кошка» (2016) и «Нежность» (2020). Помимо работы в кадре, актер занимается озвучкой: голосом Боярского говорят персонажи мультфильмов «Сезон охоты», «Как приручить дракона», «Иван Царевич и серый волк» и других.