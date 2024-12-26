В Адыгее найдено тело Дмитрия Фошенко, подозреваемого в двойном убийстве

В Адыгее найдено тело мужчины, которого подозревают в двойном убийстве в Белореченске (Краснодарский край). СМИ сообщали, что 15 декабря Дмитрий Фошенко отмечал день рождения в караоке-баре, где приставал к женщинам. После попытки изнасилования одной из посетительниц, были вызваны полицейские, которые ограничились беседой. Затем Фошенко присоединился к другой компании, которая пригласила его продолжить веселье. Утром он зарезал 23-летнего мужчину и его 19-летнюю жену, изнасиловав последнюю перед убийством, после чего поджег их квартиру. Фошенко был объявлен в федеральный розыск — бегах он находился 10 дней и, по предварительным данным, покончил с собой.