Самарские власти выплатят 1 млн рублей ветеранам Великой Отечественной войны

Ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в Самарской области, получат по 1 миллиону рублей в честь 80-летия Победы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания.
«У нас 117 ветеранов в регионе проживает, средний возраст каждого из них — 100 лет. Предлагается ввести в честь праздника 80-летия Победы разовую выплату каждому ветерану, который проживает на территории Самарской области», — сказал Вячеслав Федорищев.
Губернатор отметил, что эти выплаты помогут семьям ветеранов, если им потребуется дополнительное сопровождение. Также предусмотрены меры по улучшению медицинского обеспечения ветеранов.
По словам Вячеслава Федорищева, забота о ветеранах и защитниках Отечества — это важная повседневная работа правительства. Он добавил, что необходимо разработать подходы и для поддержки таких категорий, как труженики тыла и дети войны.