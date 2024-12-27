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Самарские власти выплатят 1 млн рублей ветеранам Великой Отечественной войны

В Самарской области ветераны Великой Отечественной войны получат разовую выплату к 80-летию Победы.

Источник: Комсомольская правда

Ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в Самарской области, получат по 1 миллиону рублей в честь 80-летия Победы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания.

«У нас 117 ветеранов в регионе проживает, средний возраст каждого из них — 100 лет. Предлагается ввести в честь праздника 80-летия Победы разовую выплату каждому ветерану, который проживает на территории Самарской области», — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор отметил, что эти выплаты помогут семьям ветеранов, если им потребуется дополнительное сопровождение. Также предусмотрены меры по улучшению медицинского обеспечения ветеранов.

По словам Вячеслава Федорищева, забота о ветеранах и защитниках Отечества — это важная повседневная работа правительства. Он добавил, что необходимо разработать подходы и для поддержки таких категорий, как труженики тыла и дети войны.