Киселева рассказала об элементах импровизации в «Сказе о русских берегах»

Зрителей ожидают встречи с казаками, купцами на Нижегородской ярмарке и уральскими мастерами, а также путешествие в Арктику и знакомство с поморами, занятыми в строительстве первого порта на Белом море. Это станет захватывающим уроком по географии, истории и литературе как для детей, так и для взрослых! В главных ролях этого грандиозного представления выступят знаменитые спортсмены, чемпионы мира по синхронному плаванию и заслуженные мастера спорта по прыжкам в воду.