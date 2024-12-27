Киселева рассказала об элементах импровизации в «Сказе о русских берегах»

Зрителей ожидают встречи с казаками, купцами на Нижегородской ярмарке и уральскими мастерами, а также путешествие в Арктику и знакомство с поморами, занятыми в строительстве первого порта на Белом море. Это станет захватывающим уроком по географии, истории и литературе как для детей, так и для взрослых! В главных ролях этого грандиозного представления выступят знаменитые спортсмены, чемпионы мира по синхронному плаванию и заслуженные мастера спорта по прыжкам в воду.
Художественный руководитель Мария Киселева рассказала МК в Питере о творческом процессе. Она отметила, что работа над постановкой занимает около года: сначала рождается идея, затем пишется сценарий, создаются музыка, декорации, костюмы. Каждый участник команды работает по своему направлению, но в итоге все элементы объединяются в единую историю.
Репетиции проходят в несколько этапов: сначала отдельные команды — синхронисты, прыгуны, балет, флайбордисты и главные герои — отрабатывают свои номера. После этого все элементы объединяются в единое действие.
«Тут тоже есть место для импровизации. Это позволяет актёрам раскрыться и предложить свои идеи, главное, чтобы они вписались в общую концепцию».
Киселева также подчеркнула, что выделить любимой эпизод спектакля невозможно. Каждый из них — уникален.