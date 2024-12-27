В метро Петербурга разрешили провозить елку размером до 220 сантиметров

Провести новогоднюю красавицу можно не только над землей, но и под ней. Однако есть кое-какие нюансы, сообщают в пресс-службе метрополитена Петербурга.
— Упакуйте елку, чтобы не мешать и не испачкать других пассажиров. Учтите общую сумму трех измерений: длины, ширины и высоты. Елку до 150 сантиметров везем бесплатно, — рассказали о правилах развоза новогодних елочек в метро Северной столицы.
Для тех, у кого елка от 150 сантиметров до 220, тем придется прикупить багажный билет. А вот людям с гигантами более 220 сантиметров придется искать другой способ.
Ранее в Петербурге открылись официальные елочные базары. Поддержать законную торговлю елочками можно до 31 декабря включительно. Для поиска таких торговых точек можно воспользоваться чат-ботом «Елочный базар» (@spb_yolkibazar_bot) или же найти места продажи на интернет-карте РГИС Санкт-Петербург. До 20 декабря елочные красавицы продавались исключительно нелегально.