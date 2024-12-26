В Ростовской области спасли щенка, упавшего в канаву

В Ростовской области спасли щенка, который провел в канаве всю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».
Согласно опубликованной информации, ночью щенок провалился в глубокую яму на побережье Таганрогского залива в Неклиновском районе. На утро местные жители услышали жалобное скуление и попытались помочь малышу. Однако достать щенка не получилось, тогда они вызвали спасателей.
Прибывшие на место сотрудники экстренной службы принялись вытаскивать животное с помощью веревки. Когда малыша достали из ямы, то он был очень голоден. Его тут же накормили, затем проверили на травмы. К счастью, щенок отделался испугом. Спасатели приютили пушистого друга и активно выбирают кличку для спасенного малыша.