В Ростовской области спасли щенка, упавшего в канаву

Прибывшие на место сотрудники экстренной службы принялись вытаскивать животное с помощью веревки. Когда малыша достали из ямы, то он был очень голоден. Его тут же накормили, затем проверили на травмы. К счастью, щенок отделался испугом. Спасатели приютили пушистого друга и активно выбирают кличку для спасенного малыша.