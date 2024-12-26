В Волгодонске без вести пропала пожилая женщина

В Ростовской области без вести пропала пожилая женщина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Татьяна Лаврешина вышла из дома 26 декабря. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении всего дня поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города. Пенсионерка могла потерять память и заблудиться.
Рост пропавшей — около 155 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Женщина была одета в темно-красный пуховик, темно-синие джинсы, коричневые сапоги и темно-красную шапку.