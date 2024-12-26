В Волгодонске без вести пропала пожилая женщина

Татьяна Лаврешина вышла из дома 26 декабря. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении всего дня поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города. Пенсионерка могла потерять память и заблудиться.