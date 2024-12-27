Что можно и нельзя делать на Филимона 27 декабря, когда узнают погоду на февраль

Православная церковь 27 декабря вспоминает святого Филимона. В народе празднуют Филимонов день. Интересно, что 27 декабря по погоде узнавали, каким выдастся февраль 2025 года.
Что нельзя делать 27 декабря.
День не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Не рекомендуется менять место работы. Не следует совершать крупные покупки. Кроме того, следует воздержаться от употребления алкоголя, чтобы не привлечь внимание темных сил.
Что можно делать 27 декабря.
По традиции, в указанный день занимались генеральной уборкой, а также бытовыми делами. Также следовало есть молочные продукты. Предки верили, что 27 декабря они обладают целебными свойствами.
Согласно приметам, погода, меняющаяся несколько раз на день, предвещает оттепель. В том случае, если над лесом появились синие пятни, то ждали снег.
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