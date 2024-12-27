МНС рассказал, как вырастут ставки налогов для ремесленников, владельцев агроусадеб с февраля 2025

МНС прокомментировало изменение законов по налогообложения доходов от предпринимательской деятельности физлиц, в том числе ИП, в 2025 году.
Так, с 1 января 2025 ставка сбора за осуществление ремесленной деятельности установлена в размере 7 рублей в месяц (было 6,5 рубля). А ставка сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма — 42 рубля за каждую агроэкоусадьбу за месяц (было 40 рублей). Новые ставки будут применяется с февраля 2025 года.
Что касается налога на профдоход, то с 1 января 2025 года налоговая прекратит его применять, если плательщик в течение 12 месяцев подряд не давал информацию в налоговую о сумме расчетов посредством приложения «Налог на профессиональный доход».
Кроме того, с 1 января 2026 года отменяется налоговый вычет по налогу на профессиональный доход в размере 2 тысяч рублей, предоставляемый в настоящее время физлицам, впервые применяющим этот режим налогообложения.
По информации МНС этот вычет был предусмотрен на начальном этапе введения нового специального режима налогообложения в целях стимулирования и выполнил свою функцию.
Ставки налога на профдоход сохранились в прежних размерах — 10% и 20%.
Кроме того, с 1 января 2025 года ИП, плательщикам подоходного налога с физлиц дано право включать в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы подоходного налога, суммы обязательных страховых взносов в ФСЗН.
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