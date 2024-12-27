МНС рассказал, как вырастут ставки налогов для ремесленников, владельцев агроусадеб с февраля 2025

Так, с 1 января 2025 ставка сбора за осуществление ремесленной деятельности установлена в размере 7 рублей в месяц (было 6,5 рубля). А ставка сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма — 42 рубля за каждую агроэкоусадьбу за месяц (было 40 рублей). Новые ставки будут применяется с февраля 2025 года.