Зрительный залп: самые яркие спектакли 2024

Так получилось, что в уходящем году театры отметились очень удачными инсценировками классических сюжетов — «Тартюф», «Дама с собачкой», «Риголетто», «Собачье сердце», «Наследники», «Муха-Цокотуха», «Плохие хорошие», «Гамлет». Режиссеры тонко, не ради эпатажа, осовременивали язык, которым говорят герои пьес, одевали актеров в современные костюмы, переносили действие в сегодняшний день. «Известия» собрали самые яркие премьеры 2024-го для понимания, на какой спектакль стоит сходить в длинные январские праздники.
«Гамлет» в «Ленкоме» Марка Захарова.
Режиссер Антон Яковлев.
Билеты на «Гамлета», премьера которого состоялась 16 октября в Ленкоме Марка Захарова, по дефицитности могли соперничать, наверное, только с «Щелкунчиком» ГАБТа. И интерес у спекулянтов они вызвали не меньший. Перекупщики даже создали отдельный сайт-дублер, где неопытные театралы могли приобрести проходки по сильно завышенной цене. Верный признак огромной популярности.
Пьесу Шекспира ставили миллионы раз — по классике и в различных интерпретациях. Антон Яковлев создал спектакль-притчу -— о любви, ненависти, власти, зависти и грехах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова.
Как сказал директор Марк Варшавер, театр этой постановкой открыл новую страницу своей биографии. В то же время тут можно говорить и продолжении захаровских традиций, ведь форма фантастического реализма, притчи была излюбленной у Марка Анатольевича.
Гамлета с полной самоотдачей сыграл Антон Шагин — второго состава на эту роль не было. Как писали критики, пожалуй, такого принца датского еще не было на московской сцене. Узнаваемые монологи в его исполнении звучат иначе. Яковлев несколько лет ждал возможности поработать именно с Шагиным и отмечал, что если у вас нет Гамлета, то ставить спектакль — так себе затея. В образе Гертруды выступила Анна Якунина, Офелии — Алла Юганова, Максим Аверин стал Клавдием, а Иван Агапов — Полонием.
«Собачье сердце» в МТЮЗе.
Режиссер Антон Федоров.
В считаные дни после премьеры «Собачьего сердца» все билеты на спектакль были раскуплены и на него невозможно было попасть. Факт, придающий постановке почти культовый статус.
Антон Федоров предложил новое, очень современное и своевременное прочтение гениальной повести Михаила Булгакова. Его постановка абсолютно не похожа ни на экранизацию Владимира Бортко, ни на мтюзовский спектакль «Собачье сердце» режиссера Генриетты Яновской 1987 года. Федоров акцентируется не на теме революции и большевиков, интеллигенции и народа. Хотя и эти вопросы затронуты, равно как и извечные размышления о пути России, о том, кто виноват и что делать. Но в целом это спектакль-притча о том, как сложно в бесчеловечном мире вырасти человеком (или из собаки превратиться в человека, и не лучше ли оставаться симпатичным псом, чем стать Шариковым), об ответственности родителей за взросление и становление своих не всегда идеальных детей.
Фото: moscowtyz.ru.
Преображенский в исполнении Игоря Гордина не тот, что персонаж Евгения Евстигнеева. В спектакле он вполне уверенно и комфортно чувствует себя в историческом контексте, его побаивается Швондер и никакие жилищные уплотнения ему не страшны. Профессор занят размышлениями об открытиях уровня Фауста. Его не заботит вопрос ответственности интеллигенции перед народом, он не размышляет о том, уехать из страны или остаться, у него лично всё хорошо.
А Шариков в исполнении Андрея Максимова, которого зрители знают по ролям в «Фишере» и «Слове пацана», пробует быть не просто человеком, но разными людьми. То играет блюз на электрогитаре (не на балалайке, как у Булгакова), то безбожно пьет, то устраивается в городскую службу по «очистке» от бездомных животных, то становится активным гражданином и строчит доносы. Но громко заявляет, что только на войну он не пойдет.
«Плохие хорошие» в Театре им. А. С. Пушкина.
Режиссер Евгений Писарев.
В честь 110-летия со дня основания Камерного театра, который с 1950 года носит имя Пушкина, художественный руководитель Евгений Писарев поставил спектакль «Плохие хорошие» по комедии нравов Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир» с Викторией Исаковой в роли великосветской интриганки миссис Эрлин. Пьеса, высмеивающая нравы высшего общества, знаковая для театра — это последний несыгранный спектакль Александра Таирова, легендарного основателя Камерного театра. Но у Писарева получилось иное прочтение пьесы — он заказал новый перевод и вплел в сюжет некоторые отрывки из других сочинений драматурга — «Идеального мужа», «Как важно быть серьезным» и даже сказки «Кентервильское привидение».
Действие строится вокруг светской супружеской пары с полугодовалым сыном. Семейной идилии и красоте Артура и Маргарет Уиндермир многие завидуют. Но однажды сплетницы нашептывают Маргарет, что муж ей неверен, что есть некая миссис Эрлин, для которой он снял дом, купил коляску. Мало того, загадочная леди напрашивается на прием в честь дня рождения Маргарет. Наслушавшись сплетен, мисс Уиндермир начинает подозревать супруга в неверности.
Фото: teatrpushkin.ru.
Яркие персонажи в спектакле: лорд Эдвин Дарлингтон (Кирилл Чернышенко), которого герцогиня Бервик (Ирина Бякова) называет элегантным хамом за его манеру делать комплименты, сама леди Бервиг — уверенная, просчитывающая каждый свой шаг, дворецкий Патрик (Марк Кондратьев), который по совместительству и тапер, и рассказчик.
Спектакль вызывает и чисто эстетическое удовольствие. Костюмы выполнены в соответствии с эпохой Уайльда. Мельчайшие детали нарядов продуманы с уважением к драматургу, который сам занимался модой, даже издавал журнал, в котором диктовал тренды.
Лейтмотив этой постановки — слова лорда Артура Уиндермира (Дмитрий Власкин) о том, что нет плохих и хороших людей, есть плохие и хорошие поступки.
«Наследники» в Театре Табакова.
Режиссер Владимир Машков.
Худрук Владимир Машков не только выступил постановщиком спектакля по пьесе Сергея Найденова «Дети Ванюшина», но и исполнил в нем главную роль (без второго состава), чем обеспечил полный аншлаг до конца сезона.
Персонаж Машкова — состоятельный коммерсант Александр Егорович Ванюшин. Всю жизнь он трудился на благо и приумножение состояния семьи и надеялся, что кто-то из его шести наследников точно продолжит его дело. Но оказалось, что Ванюшин вырастил бездушных эгоистов, которые ждут его смерти, чтобы распоряжаться отцовскими капиталами.
Как сказал завлит театра Олег Антонов, секрет успеха пьесы Найденова в том, что в ней автор беспристрастно и детально разобрал механизм катастрофы собственной семьи.
Но если пьеса заканчивается гибелью Ванюшина старшего, то создатели спектакля придумали альтернативный финал, говорящий о том, что любая, пусть даже конфликтующая семья лучше, чем ее отсутствие.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Спектакль создан в традициях русского психологического театра — за повседневными сценами зрители видят настоящую драму. Олег Антонов и Владимир Машков осовременили язык произведения, убрав всю архаику, связанную с купечеством, бытом и теми вещами, которые могут быть непонятны современной публике.
Стремительный темпоритм постановки, яркие характеры абсолютно всех героев в исполнении великолепных актеров всё время держат внимание публики, а в какие-то моменты зрители видят в персонажах себя. В этом и сила настоящего театра.
Впечатляют и декорации — детально воспроизведенное жилье богатого семейства. Художник-постановщик — народный художник России, скульптор Александр Рукавишников вдохновлялся усадьбой своего прадеда — купца. Свое дело предок имел в Нижнем Новгороде и каждый в городе знает этот дом на Верхневолжской набережной.
В ролях также заняты Яна Сексте, Алена Лаптева, Алексей Усольцев, Анастасия Богатырева, Сергей Угрюмов.
«Муха-Цокотуха» в Кукольном театре им. С. В. Образцова.
Режиссер Владимир Беркун.
Спектакль в стиле джаз, где герои сказки Корнея Чуковского бьют чечетку под музыку Александра Цфасмана в исполнении Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова, поют, танцуют твист, переносит зрителей в эпоху НЭПа. Постановка создана в коллаборации с «Союзмультфильмом», а основой стала созданная в 1960 году анимационная картина Владимира Сутеева и Бориса Дежкина «Муха-Цокотуха». Все букашки-таракашки в точности такие, как в советском мультфильме, и сама Муха — та же барышня-брюнетка с каре и огромными голубыми глазами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Легкий, праздничный спектакль, полный юмора и светлой ностальгии. Чего стоит один только оркестр под названием The Tarakans. Черные музыканты в соломенных канотье играют известную всем по фильму «Покровские ворота» мелодию Цфасмана «Неудачное свидание».
Постановка не оставляет равнодушными ни взрослых, ни маленьких зрителей.
«Тартюф» в Театре наций.
Режиссер Евгений Писарев.
Один из хитов сезона — на все спектакли, начиная с премьеры 18 декабря билеты давно проданы.
Можно только представить, сколько раз ставили эту пьесу Мольера с середины XVII века. И всегда, во все времена она была актуальной — Тартюфы никогда не переводились. Но вот прочитать эту комедию французского драматурга по-своему, иначе расставить акценты очень сложная задача. У Евгения Писарева получился мрачный и очень реалистичный «Тартюф», где, при всей фарсовости пьесы, всё абсолютно серьезно до такой степени, что зрителю становится страшно.
Фото: Екатерина Христова.
Режиссер заказал новый перевод Мольера. Его автор Сергей Самойленко осовременил речь героев — в итоге они могут называть друг друга дебилом, произносят словечки вроде «типа», «ни фига». Действие режиссер перенес в современную Францию. Семья мсье Оргона обитает в фешенебельной двухэтажной квартире с панорамными окнами. Их общение и образ жизни очень напоминает «беспринципных» на Патриках.
В спектакле блестящий звездный каст: в роли Тартюфа — Сергей Волков, мсье Оргон — Игорь Гордин, его жену Эльмиру играет Анна Чиповская, мать Оргона —Ирина Купченко/ Ольга Науменко.
«Дамасобачка» в МХТ.
Режиссер Алексей Мизгирев.
В этом спектакле постановщик тоже поиграл с оригиналом и сфокусировал внимание не на главных чеховских персонажах, а на их супругах. К тому же действие перенес в современность — Гуров и Анна Сергеевна встречаются не на набережной в Ялте, а в кабинете психотерапевта. Зрители узнают, как сложилась бы жизнь героев, если бы они были честны с собой.
— В спектакле на 90% текст Чехова, моих включений быть может только процентов десять, — признается Мизгирев. — Я себе позволил лишь сюжетный разворот. Мне хотелось сделать Чехова будто глазами Бергмана.
Жена Гурова и муж Анны Сергеевны получили право выговориться и решить вместе с доктором, возможно ли простить загулявших возлюбленных, кого попутал нечистый, кто нашел себе увлечение на стороне?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Спектакль получился динамичным — плюс работы с кинорежиссером, который убрал из постановки даже переодевания для ускорения.
Легендарным чеховским ружьем, которое в итоге обязательно стреляет, у Алексея Мизгирева стал арбуз. Сначала с ним все играют, как со шпицем Анна Сергеевны, но потом, в приступе гнева Гуров роняет его. С этого момента разворачивается сцена грехопадения героев. Ароматную красную мякоть едят руками, валяются в ней, а зрители чувствуют сладкий запах ягоды.
Гурова сыграл Сергей Волков, обладатель «Золотой маски», Анну Сергеевну — Полина Романова. В роли Мадам Гуровой — Дарья Юрская, а Кирилл Власов стал Фон Дидерицем. В психотерапевта перевоплотился Ростислав Лаврентьев.
«Риголетто» в Большом театре.
Режиссер Джанкарло Дель Монако.
Валерий Гергиев, который выступил музыкальным руководителем спектакля, собрал для постановки этой оперы Джузеппе Верди интернациональную команду, что в наше время санкций и культурных отмен невероятно и удивительно. Режиссером стал сын легендарнейшего тенора Марио Дель Монако, который блистал на сцене Большого театра, пел с легендарной Ириной Архиповой.
Действие Дель Монако перенес из XV столетия в современную Италию — всё, что случилось с героями, и правда могло произойти — когда угодно, где угодно и с кем угодно. Это страшная история про то, что богатые могут купить всё, что угодно, и потом делать с этим всё, что им заблагорассудится. А главное — противостоять этому практически невозможно.
Риголетто (солист Большого театра Эльчин Азизов) — антрепренер, который обслуживает богатых людей. Его единственное сокровище — 14-летняя красивая и набожная дочь Джильда. Он скрывает от нее род своих занятий из-за стыда, девушка даже имени родителя не знает, называет его просто «отец».
Фото: bolshoi.ru.
Действие закручивается на маскараде у герцога Мантуанского. Зрители видят кроваво-красные сцену и задник — как пояснил сценограф, это цвет оргии, неудержимого разврата. Все мужчины здесь в строгих костюмах, а женщины в вечерних платьях с откровенными разрезами и декольте — их бесстыдно хватают за интимные места, а они лишь смеются. В разгар бала приходит граф Монтероне и обвиняет герцога в изнасиловании своей дочери. Но все, включая Риголетто, только издеваются над страдальцем. А тот в ответ проклинает развратников. И проклятье срабатывает — юную Джильду крадет герцог, чтобы так же надругаться над ней.
Хотя Верди не написал, что же стало в итоге с герцогом, но режиссер не сомневается, что развратный вельможа умрет от сифилиса или СПИДа.
Великолепная музыка Верди, необычные декорации, сильные голоса артистов оперы ГАБТ обеспечили спектаклю ожидаемый успех. А Валерий Гергиев пообещал, что «Риголетто» надолго останется в афише Большого театра.