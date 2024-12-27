Зрительный залп: самые яркие спектакли 2024

Антон Федоров предложил новое, очень современное и своевременное прочтение гениальной повести Михаила Булгакова. Его постановка абсолютно не похожа ни на экранизацию Владимира Бортко, ни на мтюзовский спектакль «Собачье сердце» режиссера Генриетты Яновской 1987 года. Федоров акцентируется не на теме революции и большевиков, интеллигенции и народа. Хотя и эти вопросы затронуты, равно как и извечные размышления о пути России, о том, кто виноват и что делать. Но в целом это спектакль-притча о том, как сложно в бесчеловечном мире вырасти человеком (или из собаки превратиться в человека, и не лучше ли оставаться симпатичным псом, чем стать Шариковым), об ответственности родителей за взросление и становление своих не всегда идеальных детей.