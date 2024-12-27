Занимают места: Колокольников в пустыне, Робби Уильямс — шимпанзе

Актриса Челесте Далла Порта по сути и играет нимфу, женщину настолько потрясающей красоты, что люди при ее виде замирают. И это ее очарование практически разрушительно: никто не воспринимает девушку всерьез. Больше всего на свете Партенопа, которая поначалу мечтала стать академическим антропологом, боится, что ее сочтут пустой. Именно такой ее и показывает поначалу камера оператора Дарьи Д’Антонио. И за эту мизогинию Соррентино уже сполна получил порцию от прессы. Многие критики прокляли фильм и обвинили в вуайеризме, но во многих авторитетных топах «Партенопа» на первых местах.