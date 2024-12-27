Занимают места: Колокольников в пустыне, Робби Уильямс — шимпанзе

Последний уикенд 2024 года богат не только на новогодние фильмы в прокате, но и на свежие релизы самых разнообразных жанров. Юрий Колокольников через неделю предстанет перед зрителями в образе Железного Дровосека, а пока размахивает катаной в пустыне в постапокалиптическом экшене «Последний ронин». Не менее хулиганским получился байопик о певце Робби Уильямсе. Неаполитанское солнце ждет всех поклонников творчества Паоло Соррентино в его новой драме «Партенопа», а для юных зрителей — новые приключения Ивана-царевича и Серого Волка, а также обаятельный альманах «Новогодние истории зверушек».
«Быть лучше: История Робби Уильямса» 18+
Режиссер: Майкл Грэйси.
В ролях: Робби Уильямс, Джонно Дэвис, Стив Пембертон, Элиссон Стэдмен.
Бывший участник британской музыкальной группы Take That и успешный соло-певец Робби Уильямс в одном из интервью рассказал, что ощущает себя дрессированной обезьяной и «чуть менее развитым», чем его собратья. Режиссер Майкл Грэйси, известный прежде всего как постановщик мюзикла «Величайший шоумен», работая над байопиком об Уильямсе, воспринял эту фразу слишком серьезно. В его новом фильме музыкант действительно предстал в образе сгенерированного компьютером шимпанзе. Не случайно за визуальные эффекты отвечает студия, работавшая над франшизой «Планета обезьян». Трюк сработал. Критики отмечают, что «Быть лучше» лишен шаблонности, присущей многим байопикам, особенно музыкальным.
Уильямс, который принимал в создании фильма активное участие, буквально обесчеловечивает себя перед камерой: в сюжете непростые отношения с отцом, клиническая депрессия, алкоголизм, наркотики и уход из Take That, что в конечном итоге определит его путь сольного исполнителя. «Быть лучше» — зрелищная история, чего стоит одна только сложная в техническом плане сцена под Rock DJ, поставленная прямо на оживленной Риджент-стрит в Лондоне.
«Последний ронин» 18+
Режиссер: Макс Шишкин.
В ролях: Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский.
До широких экранов добрался дебютный фильм Макса Шишкина — клипмейкера и синефила. «Последний ронин» — это трэш-комедия, B-movie, маскирующееся под постапокалиптический боевик в духе «Безумного Макса». Ронин — герой Юрия Колокольникова, бороздящий выжженные пустоши с катаной наперевес, чтобы найти и отомстить убийцам своего отца. Параллельно он соглашается сопровождать девочку-подростка Марию, что оживляет в памяти зрителя троп из «Логана».
«Последний ронин» в целом напоминает набор из референсов и отсылок к «Терминатору», «Хорошему, плохому, злому», упомянутому уже «Безумному Максу» и многим другим, которые всплывут в сознании зрителей. Вместе с этим это довольно стильное кино с качественной операторской работой, хорошей постановкой драк и музыкой.
«Партенопа» 18+
Режиссер: Паоло Соррентино.
В ролях: Челесте Далла Порта, Гари Олдман, Стефания Сандрелли, Сильвио Орландо, Луиза Раньери.
«Партенопа» — первый за три года полный метр знаменитого итальянского постановщика. Это охватывающая десятки лет драма о молодой женщине, названной в честь мифической нимфы и родившейся в вечно солнечном Неаполе — родном городе Паоло Соррентино. Режиссер не скрывает, что «Партенопа» — это изысканный трактат о красоте (местами тщеславной) в кино и персонификация самого города.
Актриса Челесте Далла Порта по сути и играет нимфу, женщину настолько потрясающей красоты, что люди при ее виде замирают. И это ее очарование практически разрушительно: никто не воспринимает девушку всерьез. Больше всего на свете Партенопа, которая поначалу мечтала стать академическим антропологом, боится, что ее сочтут пустой. Именно такой ее и показывает поначалу камера оператора Дарьи Д’Антонио. И за эту мизогинию Соррентино уже сполна получил порцию от прессы. Многие критики прокляли фильм и обвинили в вуайеризме, но во многих авторитетных топах «Партенопа» на первых местах.
«Иван-царевич и Серый Волк 6» 6+
Режиссер: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов.
В главных ролях: Никита Ефремов, Александр Боярский, Татьяна Бунина, Михаил Боярский, Константин Бронзит, Алиса Боярская.
Фото: Вольга.
В этом году мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», который кинокомпания СТВ и студия «Мельница» выпустили в канун прошлых новогодних праздников, заработал чуть больше 1 млрд в прокате, став самым кассовым мультфильмом в истории России. В этом году пост приняла их другая не менее успешная франшиза. Эксперты позиционируют нового «Ивана-царевича и Серого Волка» как главную новинку заключительного уикенда 2024 года.
В шестой части Иван со своими друзьями Серым Волком и Василисой отправляются на «Сказка-Экспо» — выставку чудес и забав междуцарственного уровня, которая в какой-то момент превращается в мультивселенную безумия, с которой мы знакомы по блокбастерам от Marvel. Тут и Колобок, и джинн из волшебной лампы, и исполняющая желания Щука. Последнюю похищает злой волшебник, поэтому скучать Ивану и его компании долго не придется. На кону судьба Тридевятого царства.
«Новогодние истории зверушек» 0+
Режиссер: Камиль Альмерас, Джейлан Бейоглу, Наталья Чернышева, Харуна Киси, Каролин Аттиа Ларивьер, Олеся Щукина.
Премьера альманаха из пяти сказок об удивительных приключениях животных в канун Рождества по всему миру состоялась на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Все эти забавные истории созданы шестью женщинами-художницами из разных стран. Примечательно, что среди них Наталья Чернышева, чей дебютный короткометражный мультфильм «Снежинки» когда-то получил награды на главном российском анимационном смотре «Суздальфест», а Гран-при на Международном фестивале анимационного кино «Голден Кукер» в Болгарии и приз жюри за лучший анимационный фильм для детей на международном фестивале независимого кино Blackmovie в Швейцарии.