Восток — дело топовое: каким получился «Финист. Первый богатырь»

Новый год начнется с выхода фильма-сказки «Финист. Первый богатырь» (с 29 по 31 декабря будет идти в избранных кинотеатрах в формате превью). «Финист» — приквел трилогии «Последний богатырь» и первый фильм киновселенной (не считая сериала «Наследие»), сделанный без участия «Диснея», но в остальном — теми же людьми, что работали над прошлыми картинами. Как и раньше, фэнтези с Юлией Пересильд, Кириллом Зайцевым, Федором Добронравовым и голосом Павла Прилучного нацелено на семейного зрителя в самом широком смысле. «Известия» посмотрели сказку и обнаружили, что это вполне самостоятельное произведение, открытое новому зрителю, но сохранившее многое от предшественника.
«Уолт Дисней» не представляет.
Чтобы понять, как сильно и с каким интересом профессиональные зрители ждали «Финиста», нужно вернуться на несколько лет назад и понять, какое значение имеет франшиза «Последний богатырь» для российского кино и почему этот проект знаковый и важный.
До недавнего времени считалось, что жанр фильма-сказки в России умер, и, возможно, навсегда. Отдельные картины, сделанные по советским стандартам, не находили отклика у публики и в лучшем случае оседали где-то в дневном телеэфире, никому и в голову не приходило делать на них ставку. Легкое оживление в этом направлении случилось в конце нулевых, когда российский офис «Диснея» решил форсировать ситуацию: вместе со студией «ТРИТЭ» снял и выпустил картину «Книга мастеров», опирающуюся на традиции и диснеевских, и русских народных сказок. Довольно дорогой в производстве (около 800 млн рублей на сегодняшние деньги) фильм с треском провалился. Причем не столько коммерчески, тут как раз за счет глобальных ресурсов «Диснея» удалось выйти в плюс, а именно что имиджево. Публика фильм не поняла и не приняла, он быстро забылся — но не всеми. Например, не «Диснеем».
Пять лет «Дисней» вел работу над ошибками. Он нанял на работу классика советского детского кино Владимира Грамматикова, привлек лучших американских скрипт-докторов и сценарии отправлял туда, чтобы совместными усилиями добиться идеального современного семейного продукта. Такого, который бы был основан на национальных традициях, но при этом мог бы легко выходить и на международные рынки, стать частью общей диснеевской библиотеки. Так и появился «Последний богатырь». Осень 2017 года можно считать новым рождением российского фильма-сказки.
Слагаемых успеха было несколько. Во-первых, главным героем был выбран не фольклорный персонаж, а «попаданец», жулик Ваня, звезда телеэфира и гроза доверчивых барышень. Так две реальности, наша и фольклорная, сталкивались внутри сюжета, рождая множество забавных параллелей и конфликтов.
Во-вторых, система персонажей была построена совершенно в диснеевском ключе, чтобы главный герой обзавелся разношерстной компанией друзей и путешествовал с ними вместе, в отличие от традиций волшебной сказки. Каждый образ был при этом переписан в ироничном диснеевском ключе — это мы не раз видели в их классических экранизациях других сказок.
В-третьих, «Богатырь» был высокотехнологичным, с полностью компьютерными персонажами (например, Водяным), и поэтому смотрелся очень современно, без всяких скидок. Плюс были введены элементы мюзикла, открытый финал, социальная сатира. Но самое главное — все это существовало в идеальном балансе для семейной аудитории.
Производством занималась новая для рынка студия Yellow, Black and White, а режиссером был выбран Дмитрий Дьяченко, новичок в фэнтези, зато специалист по комедиям, работавший с «Квартетом И» и снимавший суперхит СТС «Кухня».
Что было потом, все знают. «Последний богатырь» стал не просто хитом, он создал тренд на фильмы-сказки, установил планку и сам же ее поднимал в следующих инкарнациях — как минимум, в технологическом смысле. Но в 2022 году «Дисней» ушел с российского рынка, и встал вопрос, что будет с франшизой дальше. И даже сериал «Наследие» на этот вопрос в полной мере не отвечал, хотя сделан он вполне качественно, более того — стал большим событием среди семейного ТВ-контента.
«Финист» — для всей семьи.
Понятно, что от «Финиста» в такой ситуации и ждали многого, и в то же время боялись, что тот баланс, о котором выше шла речь, удержать не удастся. Кроме того, трудность была с главным героем: Финист присутствовал в прошлых фильмах и сериале, и нужно было либо давать рассказ о том, как он стал нарциссичным чудаком, с которым невозможно находиться рядом, либо идти каким-то другим путем. Нельзя было построить этот рассказ как историю перевоспитания, в отличие от Вани в «Последнем богатыре», иначе это противоречило бы «лору». Но самое главное — нужно было сделать так, чтобы «Финист» выделялся на фоне многочисленных фильмов-сказок, которые теперь выходят по две в месяц и почти все подозрительно похожи на того самого «Последнего богатыря», который их породил.
Создатели фильма предприняли несколько шагов, которые несколько изменили концепцию фильма, зато обозначили вектор, которым, вероятно, Yellow, Black and White пойдет и дальше в случае успеха картины. Первое новшество — здесь нет прямого столкновения реальностей, мы находимся только в сказке, зато есть элементы нашего быта, которые благодарно принимаются зрителем. Так, Финист носит модные очки, в кадре есть нечто вроде «роботов», появляется даже «вертолет» — это не спойлер, все есть в трейлере. А еще Финист торгует собственным мерчем. Конечно, и на уровне лексики все тоже максимально современно.
Второе новшество — локальный сюжет. По сути, все построено вокруг одного конкретного путешествия Финиста в восточный город из арабских сказок и подвигов, которые он там совершил. Это позволило создателям картины сконцентрироваться на проработке деталей и персонажей, потому что последний фильм о «Последнем богатыре» был, пожалуй, перенасыщенным.
Третье — «Финист» устроен таким образом, что его можно смотреть новой аудитории, которая не видела ни прошлые фильмы, ни сериал. Нас не вводят, как это часто бывает в марвеловских блокбастерах или аниме, в мир, где нужно долго ориентироваться, а спокойно и неторопливо знакомят с персонажами и топографией. Вот Финист, самовлюбленный, кичливый, безрассудный богатырь, который ради славы готов отправиться хоть к звездам. Пародия на Дон-Кихота, и свой Санчо Пансо, Мелеха, у него тоже имеется. Вот деревня, где его носят на руках. Вот Баба Яга, которая сидит на омолаживающих зельях и стесняется своего возраста. Потом — корабль, Восток, таинственный старик, дворец которого переполнен механизмами. Говорящий верблюд с хозяином-красавцем. И — таинственный монстр, оберегающий грустную красавицу. Все предельно просто, но выписано так, чтобы запомниться надолго. И чтобы ждать продолжения.
Конечно, жаль, что в фильме нет Водяного и Кощея, без них грустно. Зато появился экзотический восточный мир, напоминающий зрителю и про Аладдина, и про Али-Бабу, и про китайский культ черепахи, и в то же время про древних греков, потому что чудище, с которым бьется Финист, явно античного происхождения. Вместе с тем диснеевская традиция здесь отчасти тоже сохранена. Герои опять путешествуют большой компанией, переругиваясь, влюбляясь и предавая друг друга. Большая часть ситуаций решены в комическом ключе, все очень безобидно, дружелюбно. В этом, кстати, главное различие между «Финистом» и его главным конкурентом в новогодние каникулы, сказкой «Волшебник Изумрудного города». «Волшебник» тяготеет к «Хоббиту», там много громких и пугающих сцен, это аттракцион для детей постарше, скорее для подростков, и юмор там скорее 12+. «Финист» — уверенное 6+, даже в большей степени, чем советские сказки, и если ребенок любит «Дисней» и трилогию «Последний богатырь», ему все будет понятно с первого до последнего кадра.
Вместе с тем забавно, что именно сегодня в фильме возникает образ опасного ученого, характерный скорее для голливудского массового продукта. Все, кто смотрел американские блокбастеры, знают, что если ученый — то безумный, жуткий, мечтает захватить мир. Все это построено на сильном классовом расслоении внутри американского общества и недоверии к «яйцеголовым», которые вечно что-то замышляют. Для России это менее характерно, и хотя галичевские физики и развернули на спор Землю в обратную сторону, все же у нас к науке доверия больше. Образом, немного чуждый для нашей культуры, но, правда, и ученый там не «наш», а «иностранный», так что, возможно, в этом и заключается игра со зрителем.
Но, пожалуй, самое главное — это то, что «Финист» практически лишен назидательности. То есть, конечно, понятно, что Зло обязательно проиграет Добру, но так же и показано, что первое впечатление чаще всего обманчиво, да и второе и третье тоже. Что ошибиться может каждый, а судить других — вообще дело не слишком благородное. Что мир многообразен и сложен, и надо учиться принимать друг друга. Что обаятельны, для тех, кто понимает, все наши глупости и мелкие злодейства, на фоне чего-то гораздо более важного и высокого. Если «Финист» чему-то и учит, то великодушному благородству, которое показалось бы натужным и глупым, если бы не было таким самоироничным. Если продолжать в этой интонации, то у «Финиста» и других фильмов вселенной «Последнего богатыря» будет все в порядке — как и с мозгами у тех детей, которые придут его смотреть.