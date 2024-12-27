Восток — дело топовое: каким получился «Финист. Первый богатырь»

Понятно, что от «Финиста» в такой ситуации и ждали многого, и в то же время боялись, что тот баланс, о котором выше шла речь, удержать не удастся. Кроме того, трудность была с главным героем: Финист присутствовал в прошлых фильмах и сериале, и нужно было либо давать рассказ о том, как он стал нарциссичным чудаком, с которым невозможно находиться рядом, либо идти каким-то другим путем. Нельзя было построить этот рассказ как историю перевоспитания, в отличие от Вани в «Последнем богатыре», иначе это противоречило бы «лору». Но самое главное — нужно было сделать так, чтобы «Финист» выделялся на фоне многочисленных фильмов-сказок, которые теперь выходят по две в месяц и почти все подозрительно похожи на того самого «Последнего богатыря», который их породил.