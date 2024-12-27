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Львова-Белова: две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии

Борт Минобороны РФ приземлился в Подмосковье.

Источник: Аргументы и факты

Две семьи с детьми, в том числе мать с новорождённым, вернулись в Россию из Сирийской Арабской Республики, заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Помогли двум семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии. Ранее к нам поступили обращения с просьбой об оказании содействия в возвращении семей из Сирийской Арабской Республики в Россию», — написала она в Telegram.

Львова-Белова уточнила, что самолёт Минобороны РФ с россиянами на борту приземлился в четверг в Московской области.

«Борт Министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил наших соотечественников на Родину. Обе семьи с детьми — мама с грудным ребёнком, а также папа, мама, дедушка и трое детей. Рады, что всё завершилось благополучно», — говорится в публикации.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка выразила благодарность Министерству иностранных дел Российской Федерации, российскому посольств в САР и Минобороны РФ.

Ранее Львова-Белова заявила, что аппарат детского омбудсмена подготовил документы ещё для 130 детей, которые должны быть возвращены из САР в РФ.