Bild: в Германии медики соревновались по числу погибших за смену

В ФРГ сотрудники спасательной службы Reinoldus, которая расположена в немецком городе Унна, соревновались между собой по числу погибших за их смену людей. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, представитель скорой помощи, который имел больше всего смертей за свою 24-часовую службу, получал трофей.
О произошедшем стало известно после анонимного сообщения одного из сотрудников. Отмечается, что в списках были только имена участников сомнительной «игры на выживание» и число погибших пациентов, без уточнения их имен и конкретных происшествий.
Участники соревнований заявили, что не праздновали смерти людей, а трофей, который передавали между собой, был наградой за сложные переживания на смене.
Ранее стало известно, что в немецком городе Гамбург садовника Флориана Шредера оштрафовали на три тысячи евро за установку рождественской елки перед детским садом. Уточнялось, что поступок 53-летнего мужчины расценили как незаконное проникновение на территорию учреждения.
До этого сообщалось, что Германия вошла в список стран Европейского союза с критически низкой рождаемостью.