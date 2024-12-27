Диетолог Писарева призвала отказаться от чайных пакетиков

Врач-диетолог Ирина Писарева призвала россиян отказаться от чайных пакетиков и назвала их опасными для здоровья. Об этом она сообщила News.ru.
Врач отметила, что многие чайные пакетики содержат микропластик. По ее словам, канадские ученые провели эксперимент, согласно которому из пакетика, когда его заваривают, в чашку попадает до 16 микрограммов микропластика.
Писарева добавила, что исследований о влиянии этих частиц на здоровье человека пока нет. При этом диетолог сообщила, что попадание микропластика в организм нежелательно.
Врач рекомендовала покупать листовой чай и заваривать его в стеклянном чайнике.
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