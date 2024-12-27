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Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя

Президент отметил, что спасатели являются надежным звеном в системе безопасности России.

Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя, отметив, что они являются надежным звеном в системе безопасности государства.

Президент отметил, что спасатели по первому сигналу спешат на помощь людям, которые оказались в беде, оперативно ликвидируют последствия природных и техногенных ЧС.

«Российские спасатели и сейчас — надежное звено в системе безопасности России», — добавил Путин.

Ранее Путин заявлял, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния семей является приоритетной целью в России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готовит традиционное новогоднее обращение к россиянам.

МЧС
Путин Владимир