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Диетолог Елиашевич посоветовала съедать не более 5−6 мандаринов в день

Нормой для здорового человека считается пять-шесть мандаринов.

Источник: Аргументы и факты

Врач-диетолог Софья Елиашевич в беседе с Life.ru рассказала, что здоровому человеку можно съесть в среднем до пяти-шести мандаринов в день.

При этом она отметила, что это число может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. В частности, речь идёт о возрасте, поле, уровне физической активности и общем состоянии здоровья.

Специалист подчеркнула, что превышение нормы может стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта, а также привести к аллергии и гипергликемии.

«Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут вызвать резкие “скачки” уровня сахара в крови, особенно это важно учитывать людям, страдающим сахарным диабетом», — сказала врач-диетолог.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что мандарины не рекомендуется употреблять людям, у которых есть аллергия на какие-либо вещества, содержащиеся в данном продукте.