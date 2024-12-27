Диетолог Елиашевич посоветовала съедать не более 5−6 мандаринов в день

Врач-диетолог Софья Елиашевич в беседе с Life.ru рассказала, что здоровому человеку можно съесть в среднем до пяти-шести мандаринов в день.
При этом она отметила, что это число может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. В частности, речь идёт о возрасте, поле, уровне физической активности и общем состоянии здоровья.
Специалист подчеркнула, что превышение нормы может стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта, а также привести к аллергии и гипергликемии.
«Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут вызвать резкие “скачки” уровня сахара в крови, особенно это важно учитывать людям, страдающим сахарным диабетом», — сказала врач-диетолог.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что мандарины не рекомендуется употреблять людям, у которых есть аллергия на какие-либо вещества, содержащиеся в данном продукте.