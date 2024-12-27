The Telegraph: Трампу следует предложить Британии войти в состав США

Избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу следует предложить Британии объединение с США, пишет The Telegraph.
В публикации уточняется, что речь идёт о сделке, «подобной той», которую Трамп в шутку предложил Канаде.
«Нам бы повезло, если бы представилась сделка, подобная (полу-) ироничному предложению Трампа о вхождении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата. Если какая-то англосаксонская страна и должна объединиться с США, то это, безусловно, Британия», — говорится в публикации британского издания.
Автор материала выразил мнение, что в настоящее время отношения Британии и Соединённых Штатов «похожи на отношения метрополии и доминиона». По его словам, они «символизируют плохую для Британии сделку, которая привела к экономическому упадку» британской стороны.
Ускорился неуклонный процесс перевода экономики из провинциальной Англии в американскую метрополию: теперь США рассматривают Британию как рай для услуг, подобно Индии. Пользуясь ужасно низким ростом зарплаты, американцы переманивают у нас лучших специалистов", — написал он.
Напомним, Трамп в своём поздравлении с Рождеством назвал преимущества включения Канады в состав Соединённых Штатов и пообещал американское присутствие в Гренландии.