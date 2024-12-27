The Telegraph: Трампу следует предложить Британии войти в состав США

«Нам бы повезло, если бы представилась сделка, подобная (полу-) ироничному предложению Трампа о вхождении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата. Если какая-то англосаксонская страна и должна объединиться с США, то это, безусловно, Британия», — говорится в публикации британского издания.