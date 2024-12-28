Россиянам посоветовали утром после новогоднего застолья есть овсяную кашу

В то же время врач призвала россиян не садиться на диету сразу после окончания новогодних застолий. Это поможет избежать сильного стресса при возвращении на работу и слабости, которая неизбежна при дефиците калорийности. Также, по словам диетолога, не стоит резко отказываться от хлеба, лучше в каждый прием пищи есть по кусочку цельнозернового, это позволит обогатить рацион полезной клетчаткой.