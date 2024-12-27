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Сотрудники МЧС за 2024 год спасли порядка 58 тысяч человек

По словам Куренкова, за год были эвакуированы 374 тысячи человек.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники МЧС России в текущем году спасли почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи были эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Куренкова, которые привела пресс-служба министерства.

«Это больше, чем годом ранее, из-за масштабных весенних наводнений и эвакуации жителей из Курской и Белгородской областей», — подчеркнул Куренков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя. Он отмечал, что они являются надежным звеном в системе безопасности государства.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин готовит традиционное новогоднее обращение к россиянам.