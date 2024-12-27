Сотрудники МЧС за 2024 год спасли порядка 58 тысяч человек

Сотрудники МЧС России в текущем году спасли почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи были эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Куренкова, которые привела пресс-служба министерства.
«Это больше, чем годом ранее, из-за масштабных весенних наводнений и эвакуации жителей из Курской и Белгородской областей», — подчеркнул Куренков.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя. Он отмечал, что они являются надежным звеном в системе безопасности государства.
До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин готовит традиционное новогоднее обращение к россиянам.