Сотрудники МЧС за 2024 год спасли порядка 58 тысяч человек

Сотрудники МЧС России в текущем году спасли почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи были эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Куренкова, которые привела пресс-служба министерства.