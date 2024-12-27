Марочко заявил о возможной гибели украинского телеведущего Притулы

Под Купянском мог быть ликвидирован украинский телеведущий и основателя фонда, который собирает деньги для Вооруженных сил Украины Сергей Притула. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на подписчиков.