Марочко заявил о возможной гибели украинского телеведущего Притулы

Под Купянском мог быть ликвидирован украинский телеведущий и основателя фонда, который собирает деньги для Вооруженных сил Украины Сергей Притула. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на подписчиков.
«Пока информация не подтверждена, но если это так, то очень надеюсь на поощрение наших ребят, которые уничтожили крупного деятеля украинской националистической пропаганды», — сказано в сообщении.
После начала спецоперации Притула занимался волонтерской деятельностью и собирал деньги для солдат ВСУ. Благодаря своему фонду он помог приобрести для украинских военнослужащих спутник ICEYE и бронетранспортеры.
Ранее стало известно, что известный украинский поэт и «трэш-прозаик» Алексей Безпальцев был уничтожен в зоне специальной военной операции.
До этого военный корреспондент Руслан Татаринов заявлял, что в зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины по ездовому спорту на собаках Дениса Сакуна.