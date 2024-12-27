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Нетаньяху назвал удары ЦАХАЛ по хуситам в Йемене «лишь началом»

Израильские военные нанесли авиаудары по столице Йемена.

Источник: Аргументы и факты

Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал серию ударов ВВС Израиля по силам хуситов в Йемене «только началом».

Заявление прозвучало в интервью телеканалу Channel 14.

«Мы только начинаем. Мы не позволим им нападать на Израиль. Мы будем наносить им удары до тех пор, пока они это не усвоят. Как я уже сказал, ХАМАС научился, движение “Хезболла” научилось, Сирия научилась. Хуситы тоже научатся», — сказал он.

Напомним, израильские военные нанесли авиаудары по столице Йемена Сане, которая находится под контролем движения «Ансар Алла», а также и другим объектам в Йемене.

Ранее сообщалось, что один из ударов пришёлся по международному аэропорту Саны и по портовому терминалу Рас-Иса. Погибли несколько человек.

В момент атаки в воздушной гавани находился глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что не пострадал при авиаатаке Израиля на аэропорт Йемена.