Нетаньяху назвал удары ЦАХАЛ по хуситам в Йемене «лишь началом»

«Мы только начинаем. Мы не позволим им нападать на Израиль. Мы будем наносить им удары до тех пор, пока они это не усвоят. Как я уже сказал, ХАМАС научился, движение “Хезболла” научилось, Сирия научилась. Хуситы тоже научатся», — сказал он.