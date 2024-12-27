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Глава Рослесхоза Советников напомнил о штрафах за незаконную вырубку елей

Штрафы могут достигать 5 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Россияне могут быть наказаны за незаконную рубку елей в лесу. Подробности озвучил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников в беседе с газетой «Известия».

По его словам, по закону предусмотрена административная ответственность. Штраф может достигать 5 тысяч рублей. При этом будет конфисковано дерево.

Если вырубка достигает большого объема для продажи, то нарушителю грозит уже уголовная ответственность. Нарваться на охрану очень просто, потому что патрулирование лесов к новогодним праздникам увеличивается.

«То есть, могут посадить в тюрьму. Так что, еще раз напоминаю, что не стоит нелегально заготавливать елки», — обратил внимание Советников.

Ранее сообщалось, что заготовить живую елку можно в ближайшем лесничестве или приобрести ее там же. Для этого необходимо оформить договор купли-продажи новогодней елки и выбрать подходящее дерево на определенных участках леса.