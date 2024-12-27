Telegraph: Стоунхендж могли возвести как символ единства древней Британии

Группа камней высотой до 7 м была установлена кругом на Солсберийской равнине в период между 3 000 и 2 000 годами до нашей эры. Памятник, расположенный в 130 км от Лондона, не сохранился в первозданном виде, но многотонные камни, которые хорошо видны издалека, до сих пор производят на людей впечатление. Сам Стоунхендж и его окрестности, которые также интересны с точки зрения археологии, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Согласно различным версиям, Стоунхендж был древней обсерваторией, храмом, солнечным календарем, местом погребения и даже гигантским музыкальным инструментом. Споры о его предназначении ведутся уже больше восьми столетий.