Telegraph: Стоунхендж могли возвести как символ единства древней Британии

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Стоунхендж, причины строительства которого неизвестны спустя тысячи лет после его создания, мог быть заложен как символ единства древней Британии перед лицом угрозы со стороны иностранных захватчиков. Такую версию ученых факультета археологии Университетского колледжа Лондона привела газета The Daily Telegraph.
По словам ведущего автора исследования профессора Майка Паркера Пирсона, дизайн мегалитического сооружения, в том числе входящих в его ансамбль камней, делают этот комплекс неолита и бронзового века, расположенного в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, «уникальным среди более 900 британских каменных кругов». Как сообщил Пирсон, Стоунхендж «мог служить политическим целям точно так же, как религиозным, быть памятником объединения людей Британии, празднующих свои вечные связи с предками и космосом».
Ученые обращают внимание на то, что глыбы, образующие мегалит, происходят из совершенно разных частей острова. Как говорится в статье, 43 голубых камня весом около 5 тонн были доставлены с запада Уэльса, удаленного от памятника на 225 км. Крупнейшие глыбы Стоунхенджа — сарсены весом до 25 тонн — были добыты в радиусе 24 км от сооружения, в то время как алтарный камень весом 6 тонн — самый большой из голубых камней — с северо-востока Шотландии.
«Это не храм, что было главным камнем преткновения на протяжении сотен лет. Это не календарь, и это не обсерватория. Я думаю, что мы просто не смотрели на Стоунхендж под правильным углом», — заметил Пирсон.
Группа камней высотой до 7 м была установлена кругом на Солсберийской равнине в период между 3 000 и 2 000 годами до нашей эры. Памятник, расположенный в 130 км от Лондона, не сохранился в первозданном виде, но многотонные камни, которые хорошо видны издалека, до сих пор производят на людей впечатление. Сам Стоунхендж и его окрестности, которые также интересны с точки зрения археологии, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Согласно различным версиям, Стоунхендж был древней обсерваторией, храмом, солнечным календарем, местом погребения и даже гигантским музыкальным инструментом. Споры о его предназначении ведутся уже больше восьми столетий.