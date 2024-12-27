Ледовый городок на Плотинке готов к открытию

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Он откроется для первых посетителей в 17.00.
Городок встретит горожан интерактивной развлекательной программой с участием Деда Мороза и Снегурочки, роль которой исполнит победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2024» Алена Козлова. Детям предложат спектакль «Машины сказки», а уже в 17:30 на Плотинке впервые зажжет огни главная елка города.
В Новогоднюю ночь в городке запланировано поздравление Деда Мороза и трансляция речи Президента РФ, а также — выступление вокального коллектива «ИграсLove».
Также городок будет открыт в рождественскую ночь, с 6 на 7 января. Во все остальные дни рабочее время площадки определено с 10:00 до 00:00, на ночь она будет закрываться. А в последний день работы городка состоится традиционный фестиваль «Ледовый штурм», в ходе которого пройдут соревнования по скалолазанию.
Отметим, что на входах в городок будут работать досмотровые пункты. Также с целью усиления мер безопасности была выстроена ледяная стена вокруг пруда, которая убережет катающихся с горок от падения в воду. Для строительства стены было использовано 300 дополнительных кубометров льда.
Тема Ледового городка в этом году — «Новогодняя сказка Снеговиков», выбранная из-за близости Всемирного дня снеговика, который отмечается 18 января. Этой же теме посвящен и традиционный конкурс ледовой скульптуры «Европа-Азия», в котором приняло участие 7 команд из Екатеринбурга, Архангельска, Тарко-Сале, Санкт-Петербурга, Новоуральска, Якутска, Ижевска, Перми и села Намцы. Увидеть работы участников можно будет до закрытия Ледового городка 19 января.
Как ранее сообщалось, глава города Алексей Орлов провел заседание коллегии по вопросам подготовки к Новому году. Особый акцент будет сделан на безопасности площадок, где будут проводиться массовые мероприятия. Они будут охраняться как силами органов правопорядка и частных охранных предприятий, так и дружинами, состоящими из обычных горожан.