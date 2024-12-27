Ледовый городок на Плотинке готов к открытию

Также городок будет открыт в рождественскую ночь, с 6 на 7 января. Во все остальные дни рабочее время площадки определено с 10:00 до 00:00, на ночь она будет закрываться. А в последний день работы городка состоится традиционный фестиваль «Ледовый штурм», в ходе которого пройдут соревнования по скалолазанию.